Trabzonspor sol bek için aradığı ismi vurdu: Teklif yaptılar

Trabzonspor, Barisic ile yolların ayrılması sonrası sol bek arayışlarına girişti. Bordo mavililer Marsilya forması giyen Ulises Garcia’yı gündemine aldı.

Trabzonspor’un menajerler aracılığı ile teklif yaptığı Garcia düşünmek için süre istedi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo mavililerin Garcia’nın bonservisini almayı planladığı öğrenildi.

Bu sezon 14 maçta toplam 558 dakika süre alan tecrübeli oyuncu 2 gol attı ve 1 asist yaptı. İsviçreli oyuncu geçen sezonun devre arasında Young Boys’tan Marsilya’ya transfer olmuştu.