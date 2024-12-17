Trabzonspor son dakikalarda kabusu yaşıyor. 11 puan kaybetti

Kaynak: İHA
Trabzonspor son dakikalarda kabusu yaşıyor. 11 puan kaybetti

Trabzonspor, son dakikalarda yediği gollerle adeta kabusu yaşıyor. Bordo mavililer, maçların son anlarında yediği gollerle 11 puan kaybetti.

Trabzonspor, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü 4 gol nedeniyle toplam 11 puan kaybetti. Karadeniz ekibi son olarak dün akşam oynanan Galatasaray maçında yine uzatmaların son dakikasında kalesinde gördüğü golle 3 puanı sahada bırakan taraf oldu.

Trabzonspor, bu sezon son dakika kabusundan bir türlü kurtulamıyor. Göztepe ile Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadıkları maçta 90+2’de David Tijanic’in golüne engel olamayarak rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, ardından 11. haftada Fenerbahçe’yi ağırladığı karşılaşmanın 90+12. dakikasında Sofyan Amrabat’ın golüyle yıkıldı ve müsabakayı 3-2 kaybetti.

Ligin 15. haftasına ise gelindiğinde bu kez sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Trabzonspor, 90+1’de Da Costa’nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.
Dün akşam İstanbul’da oynanan Galatasaray mücadelesinin 90+8. dakikada da oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz’a çarpan top filelere gitti ve bordo-mavili takım, son dakika kabusuyla bir kez daha 3 puandan oldu.

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