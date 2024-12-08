Trabzonspor son dakikalarda yıkıldı

Bu sezon oldukça sıkıntılı bir dönemde geçen Trabzonspor'da yenilen son dakika golleri de adeta kabus oldu.



Sabah’ta yer alan habere göre, Kasımpaşa karşısında geriye düşen ancak iki dakika içinde skoru lehine çevirmeyi başaran bordo-mavililer, buna rağmen uzatma anlarında savunmadaki yerleşim hatasının cezasını 2-2'lik beraberlikle ödedi. 90+'larda hüsran yaşayan Şenol Güneş'in ekibi, kalesinde 3 gol görürken bedeli 7 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı.



POZİSYON VAR AMA GOL YOK



Göztepe (2-1) sınavında 90+2'de David Tijanic'i durduramayan Karadeniz ekibi, ardından oynadığı Fenerbahçe (2-3) maçında 90+12'de Sofyan Ambarat'a teslim oldu. Son olarak ise Kasımpaşa'dan Da Costa, 90+1'de darbeyi vurdu.



Bu arada Trabzonspor, Kasımpaşa maçını 3.39'luk yüksek bir gol beklentisi ve ceza sahası içinde 37 kez topla buluşma ile tamamlamasına rağmen sadece iki gol atabildi. Yakalanan fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavili futbolcular, galibiyeti kaçırdı.

SON 17 SEZONUN EN KÖTÜSÜ



Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, topladığı puanlarla son 17 sezonun en kötüsü oldu. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, 1,14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.