Trabzonspor son nefeste kazandı! Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor son nefeste kazandı! Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrumspor'u ağırladı. İlk yarının 0-0 bitmesinin ardından zorlu geçen karşılaşmada Trabzonspor, 86. dakikada Pedro Manheiro'nun attığı golle Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer Pedro Malheiro'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer Pedro Malheiro'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Bordo mavililer puanını 19 yaptı. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

BİLET FİYATLARI DÜŞMESİNE KARŞIN STAT DOLMADI

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi. Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı. Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

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