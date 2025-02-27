Trabzonspor sosyal medya hesabından paylaştı: Merkez hakem sirki

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Karadeniz derbisinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Bordo mavililer maç sonunda hakeme ve MHK’ye çok sert tepki gösterdi.

Tartışmalı pozisyonlar hakkında açıklama yapan bordo mavili yönetim, hakemlerin ‘yetersiz’ ve ‘kötü niyetli’ olduğunu belirterek “Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp ‘şaibeli’ bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN OLAY PAYLAŞIM

Trabzonspor maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çaykur Rizespor maçındaki tartışmalı pozisyonların paylaşıldığı video “Merkez hakem sirki” mesajı ile dikkat çekti.

İşte Trabzonspor’un paylaştığı o video: