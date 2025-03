Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı

Trabzonspor Kulübü ile Rent Go arasındaki araç kiralama sponsorluğu 3 yıl daha uzatıldı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp genel saymanı Derviş Köz ile Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Tuna katıldı.

Köz, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama firması Rent Go ile 2021 yılında başlayan iş birliğimizi başarıyla sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Rent Go, sadece bir sponsor değil, aynı zamanda Trabzonspor ailesinin bir parçası olarak bizlere büyük destek veren, güvenilir bir iş ortağımızdır." dedi.



Güçlü iş birliğini yeni dönemde de devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Köz, "Rent Go'nun hem kulübümüze hem de Türk sporuna katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Trabzonspor olarak sahada mücadelemizi sürdürürken böylesine köklü ve yerli bir markayla yolumuza devam etmek bizim için büyük bir değer taşıyor. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, Rent Go ailesine destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tuna ise "Trabzonspor ile 2021 yılında başlayan sponsorluk anlaşmamızı 3 yıl daha uzatarak, toplamda 6 sezonluk en uzun sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.