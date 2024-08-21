Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı

Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Kybunpark'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı.

Tecrübeli hoca antrenman öncesi futbolcularını orta sahada topladı, toplantı yaptı. Abdullah Avcı'nın, St. Gallen karşılaşması öncesi öğrencilerinden ekstra özveri istediği, hata yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda pas ve taktik çalışıldığı öğrenildi. Bordo-mavililer, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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