Trabzonspor stopere doymuyor. Bir transfer de Fransa'dan

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Fransız basını, son transferi İtalya ve Türk uyruklu stoper oyuncu Rayyan Baniya olan Trabzonspor'un, yine bir stoper olan Kamerunlu oyuncu ile ilgilendiğini yazdı.

Bugüne kadar sezon başından beri, 10 tanesi bonservisiyle ya da kiralık yeni transfer olarak gelen ve toplam 30 oyuncuyu mevcut kadrosuna ekleyen Trabzonspor, genel kadrosundan aralarında genç oyuncularında olduğu 26 oyuncusu ile de değişik şekillerde yollarını ayırdı.

Haliyle oldukça genişleyen mevcut kadrosundan; futbola veda eden, bonservisiyle giden, sözleşmesi karşılıklı fesih edilen ve değişik takımlara kiralık olarak gönderilen toplam 26 isim, Bordo Mavili kadroda yoklar.

Transfer çalışmalarını teknik patron Bjelica’nın doğrultusunda sürdürmeye devam eden, Trabzonspor için bir iddia da Fransa basınından ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Nantes forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu stoper Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un, Castelletto için Nantes'e 2.5 milyon Euro'luk teklif sunduğu, Fransız ekibinin ise kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı, taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü yazıldı.

Temmuz 2020'de Bres'ten bedelsiz olarak Nantes kadrosuna katılan Castelletto, geçtiğimiz sezon 45 resmi maçta forma giyerek istikrarlı bir performans ortaya koymuştu.

Castelletto'nun Nantes ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu arada, Bres’ten, Nantes’in kadrosuna 3 yıl önce bedelsiz olarak giden bir oyuncu için; Trabzonspor, kesinlikle böyle bir rakamla transfer yapmayacağını daha önce açıkladığı ‘’2,5 milyon Euro bonservis bedeli niye versin’’ diyen Trabzonspor cephesi ise, bu transfer girişimi doğruysa eğer, oldukça saçma bulduklarını konuşuyor.

28 yaşındaki oyuncu, Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest gibi sıradan takım formaları giymiş, kariyerinde çıktığı 306 karşılaşmada 11 gol, 5 asistlik performans sergilemiş.

Öte yandan, Trabzonspor'un bu sezon başı transfer ettiği İspanyol stoper 27 yaşındaki Joaquin Fernandez ile sözleşmeyi her nedense fesih etmeyi düşündüğü duyumu alındı. Ciddi ciddi konuşulan bu haber, şimdilik henüz doğrulatılamadı.