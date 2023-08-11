Trabzonspor Süper Lig'e 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Trabzonspor Süper Lig'e 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan maçı 1-0 kazanan Bordo-Mavili ekip, lige 3 puanla başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 8. dakikada Stefano Denswil'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu kaleci Leite arka direkte kornere gönderdi.

44. dakikada Bakasetas'ın soldan ceza sahasına ortaladığı topta karambol oluştu. Visca'nın vuruşunda, savunma topu güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

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