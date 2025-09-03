Trabzonspor taraftar grubundan Riva'da Uğurcan Çakır'a dolarlı tepki!

Trabzonspor taraftarları, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafının yer aldığı dolarlarla dolu bir çuvalı Riva'daki Milli Takım Tesisleri'ne bırakarak tecrübeli kalecinin Galatasaray’a transferini protesto etti.

Trabzonspor camiasında büyük tartışma yaratan Uğurcan Çakır’ın 33+3 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transferi, bordo-mavili taraftarların sert tepkisine yol açtı.

Dün transfer iddialarının gündeme düşmesiyle birlikte birçok taraftar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde soluğu almış ve yönetim ile Uğurcan Çakır'ı protesto etmişti.

MİLLİ TAKIM TESİSLERİ'NE ÇUVAL BIRAKTILAR

'Trabzonlu Gençler' taraftar grubu ise bu gece Riva’daki Milli Takım Tesisleri'ne üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolar dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY’A TRANSFERİNE TEPKİLER SÜRÜYOR

Uzun yıllardır Trabzonspor’un kalesini koruyan kaptan Uğurcan Çakır’ın, ezeli rakip Galatasaray’a imza atması bordo-mavili taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı. Taraftar grupları, bu transferin “Trabzonspor kültürüne ihanet” olduğunu savunarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Trabzonspor taraftarının bu protestosu da sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

