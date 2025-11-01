Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi Yenikapı’dan stadyuma gitmek isteyen Trabzonspor taraftarları, metro seferindeki aksamalar nedeniyle yaklaşık 45 dakika kapalı vagonda beklemek zorunda kaldı.

İddialara göre; metroda yaklaşık 2 bin taraftar bulunuyordu. Taraftarlar havasızlık nedeniyle zor anlar yaşarken bazı yolcular panik dolu anlar yaşadı.

"HAVA ALMAK İÇİN CAMLARI KIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Trabzonspor Taraftar Birliği Başkanı Bekir Kodalak, olaylarla ilgili 61saat’e yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi.

Kodalak, “Hava yoktu, 45 dakika nefes alamadık. Metroda bekledik, ölüyorduk. Kapıları açmadılar, insanları öldürecek bunlar! Hava almak için camları kırmak zorunda kaldık. 2 bin kişinin hayatıyla oynadılar. Nedir bu yapılan bize?” dedi.