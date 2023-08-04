Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor

Trabzonspor kulübün 56. yıl dönümleri için İstanbul'da Sütlüce'de bir etkinlik düzenlediklerini açıkladı.

Trabzonspor taraftarları Sütlüce'de buluşuyor

Bordo-mavililerin resmi hesabından yaptıkları açıklamayla 56. yıl dönümleri için kutlamalar yapılacağını ve taraftarlarını İstanbul'da Sütlüce'deki etkinliğe beklediklerini duyurdu.

Trabzonspor’un açıklaması şu şekilde:

"Trabzonsporumuzun kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul’da geleneksel hale getirilen “Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak” etkinliği 6 Ağustos Pazar günü 14.00 - 23.00 saatleri arasında Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirilecektir.

Saat 14.00’te başlayacak organizasyonda horon ve kemençe performanslarının yanı sıra Özkan Meydan, Seren Uzun, Allame, Yasin Aydın, Sinan Yılmaz, Uğur Albayrak, Hami Bakan, Hilmi Yerekaban, Furkan & İlyas Derya ve Hasan Tiryaki folklor ekibi de sahne alacak.

TS Club standı ve kan bağışında bulunmak isteyenler için Kızılay’ın mobil aracı da etkinlik alanında hazır olacak.

Tüm taraftarlarımızı bu Pazar günü Sütlüce’ye bekliyoruz"

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