Trabzonspor taraftarlarından takıma moral ziyareti

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor. Taraftar gruplarının temsilcileri takıma moral ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan taraftar gruplarının temsilcileri de, akşam gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Tekke’ye başarı dileklerini iletti.

Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik jestlerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

