Trabzonspor tarihi fark yedi!

Kaynak: AA
Trabzonspor tarihi fark yedi!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığına sebep olan Trabzonspor adına olumsuz bir istatistik daha ortaya çıktı. Bordo-mavililer, tarihi boyunca lig liderinden en çok puan farkını bu sezon yedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'i bu sezon 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, ligi şampiyon bitiren takımın en farklı gerisine düştüğü sezonu yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşadığı sezondan da daha fazla fark yedi.

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TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUKTAN SONRA ÇÖKTÜ!

Trabzonspor, ligde 7. şampiyonluğuna ulaştığı 2021-2022 sezonunun ardından düşüşe geçerek ilk sıradaki takımın puan olarak çok gerisinde sezonu tamamladı.

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer aldı ve zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise 102 puanla bu kez şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon ise Trabzonspor'un zirveyle arasındaki fark daha da açıldı. Karadeniz ekibi, şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde ligi bitirerek bugüne kadarki en farklı sezonu yaşadı.

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