Trabzonspor tarihi maçta rekor kırdı! UEFA teşekkür etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor tarihi maçta rekor kırdı! UEFA teşekkür etti

Trabzonspor’un UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’yı mağlup ettiği tarihi maçta seyirci rekoru kırıldı. UEFA, maça gösterilen ilgi nedeniyle bordo mavili yönetime teşekkür etti.

Trabzonspor’un U19 takımı UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’yı penaltınarda 5-3 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavililer çeyrek finalde bir başka İtalyan devi İnter ile eşleşti. Trabzonspor’un gençleri Atalanta’dan önce ise Juventus engelini geçmişti.

Bordo mavililerin aldığı tarihi galibiyet UEFA’nın da dikkatini çekti. UEFA’nın resmi sitesi, Papara Park’taki mücadelede seyirci rekoru kırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre son tarihi maçta 16 turunun seyirci rekoru kırılırken tüm zamanların en çok seyircili 10’uncu Gençlik Ligi müsabakası oldu.

Öte yandan UEFA’nın Trabzonspor’a seyirci rekoru nedeniyle teşekkür mektubu yolladı.

Trabzonspor U19 takımı Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter’e karşı oynayacak. Papara Park’taki maçta galip gelecek takım yarı finali İsviçre’de oynayacak.

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