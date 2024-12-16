Trabzonspor tarihinin en kötü sezonunda zorlu virajda

Trabzonspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren bordo mavililer, zorlu deplasmanda galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Bordo mavililer, ligde çıktığı 14 maçta sadece 3 defa galip gelirlen 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla düşme hattının sadece 1 basamak üstünde bulunuyor.

Trabzonspor’da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra belli olacak.

Bordo mavililerin Galatasaray karşısında şu 11’le sahada olması bekleniyor:

Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİNİ GEÇİRİYOR

Sezona 13 transferle başlayan Trabzonspor tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Bordo mavililer, üstü üste aldığı beraberlikler sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Şenol Güneş ile anlaştı. Ancak tecrübeli teknik adam da takımdaki ciddi sorunlara çare olamadı. Ara transferde ciddi hamlelerin yapılması beklenen takımın Galatasaray’a karşı mağlup olması durumunda Güneş’in durumunun tartışma konusu olması bekleniyor.

Tarihi boyunca hiç Süper Lig’den düşmeyen Trabzonspor, 2001-2002 sezonunda ligi 13. Sırada bitirerek tarihinin en kötü derecesini elde etti. O dönem 11 maç kazanabilen bordo mavililer, bu sezon ise 14 maçta sadece 3 galibiyet elde edebildi.