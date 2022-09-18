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Abdullah Avcı: Trabzonspor'un DNA'sında bu var

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 3-2 biten Gaziantep galibiyeti sonrası konuştu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:54
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı: Trabzonspor'un DNA'sında bu var
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İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

''Biz geçişten gol yiyen bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik.''

''İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi.''

''Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var.''

''Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler daha fazla konsantre olacaktır ve isteyecektir. Ama bizim de daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla mücadele, daha fazla aile. Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracaktır.''

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