﻿Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

İşte Avcı'nın açıklamaları;

''Avrupa Ligi’nin ilk ayağı yarın itibariyle başlayacak. Rakibimiz Macaristan’ın en köklü, 33 kere şampiyon olmuş ve birçok kez kupa almış takımlarından Ferencváros. Stadyum, ortam çok güzel gözüküyor. Bu sene özellikle rakibimiz 6 tane Şampiyonlar Ligi, 2 tane Avrupa Ligi, 5 tane de kendi liginde olmak üzere toplam 13 tane resmi müsabaka oynadı.

Geniş bir kadroya sahipler, 27 yaş ortalaması var. 4-2-3 formasyonunda oynuyorlar. Ön taraflarında hareketli oynayan oyuncuları var. Savunmadan da teknik olarak pas ve organizasyon yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Biz de rakibin oyun planlarına karşı, onların çözümü noktasında neler yapabileceğimizi çalıştık.

UEFA Avrupa Ligi çok değerli. Önümüzdeki senelere daha iyi bakabilmek için kazanarak başlamak istiyoruz, gruptan çıkmak istiyoruz. Başlangıcın yarın itibariyle, kadro kalitemiz ve yeni gelen oyucularımızın da adaptasyon sürecini atlatmış olduğunu düşünerek oyunun başından sonuna kadar anları doğru oynayarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarım başlangıcı da iyi olur, iyi bir müsabaka olur.''