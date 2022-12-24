Abdullah Avcı galibiyetin sırrını açıkladı

Avcı, şunları söyledi:

"22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncu buna cevap verdi.

Ligin lideri ve iyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan bir takıma karşı oynadık. Güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. Baskı şeklimizi değiştirdik ve iyi bir oyunla, iyi bir galibiyet aldık.

25 ay, 3 kupa... Taraftarlarımız bana nasıl hoşgörülü, saygı ve sevgili yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a da yaklaşsınlar. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var. Bugün bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık."