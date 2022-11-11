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Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır

İşte Avcı'nın maç sonu açıklamaları...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 22:35
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın maç sonu sözleri;
''Trabzonspor her yarışın içinde vardır, olmaya da devam edecek.

"İlk yarıda iki takım adına da karışık, kimsenin oyuna girmediği ve topun bazen havada ve yerde olduğu tatsız tutsuz bir oyun vardı. Biz ve rakibimiz oyunu ele almadı."

"Toplam 22 maçı geride bıraktık, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Değerlendirmeyi, izinden sonra yapacağız. Ona göre bir planlama yapmamız gerekiyor."

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