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Abdullah Avcı: Detaylar bunu belirleyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 20:07
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Monaco maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Abdullah Avcı: Detaylar bunu belirleyecek
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İşte Avcı'nın açıklamaları;
"Her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı."

"Fransa'nın yaş ortalaması düşük takımlarından biri Monaco. Kendi liglerinde de PSG'den sonra en fazla pozisyona giren rakip. Grupta herkesin birbirine yakın puan ortalaması var."

''İYİ BİR MÜSABAKA OLACAK''
"Monaco, 24.5 yaş ortalaması, Fransa'nın şu an en değerli takımlarından birisi. Bence iyi bir müsabaka olacak. Her iki takım da kazanmak isteyecek. Detaylar bunu belirleyecek."

"Umarım yarın buradan en iyi şekilde oyunun başından sonuna kadar her anı doğru oynayarak karşılığını alırız diye düşünüyorum"

"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"
"Gruptan çıkmak için büyük bir adım olacak bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp, buradan sonraki maçlarda daha sağlıklı, daha iyi avantajlı gidebilmek için bu akşamki antrenmandan sonra en iyi şekilde odaklanmış olacağız"

"Marek Hamsik, bizim için ve dünya futbolu için çok özel bir oyuncu. Umarız ki sahada onu hep sağlıklı şekilde görürüz."

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"Hocamızın bahsettiği gibi puan durumuna bakınca, birbirine denk, birbirine aynı puana sahip takımların mücadelesi olacak. İki takım için de zor bir maç olacak."

"RAKİBİMİZİN KALİTESİ YÜKSEK"
"Rakibimize baktığımızda kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, hızlı, genç, fiziksel özellikleri öne çıkan bir takım olduğunu görüyoruz. İki takım da sonuç almak istiyor. Maça iyi hazırlandık."

"Gruptan çıkmak istiyoruz, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Arka arkaya 2 maç oynayacağız rakibimizle, ikisi de kolay olmayacak."

"Monaco teknik direktörüne benim hakkımdaki yorumları için teşekkür ediyorum. 35 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Daha önce böyle birçok maça çıktım. Yarın neler olacak göreceğiz.''

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