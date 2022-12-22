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Abdullah Avcı kimlerle yolları ayıracaklarını açıkladı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının düşük performansının yukarıya çıkmaya başladığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:58
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yollarını ayıracak isimleri açıkladı

Abdullah Avcı kimlerle yolları ayıracaklarını açıkladı
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Avcı, şunları söyledi:

"Antrenman modelleri, oyun içinde planlar değişti. Bazı oyuncuların gerçek yerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı yaptık. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında buna çok iyi cevap verdiler. Ama bunlar yeterli değil resmi müsabakada taçlandırmak gerekiyor. Bugün baskımızı rakibe göre değiştirerek kullandık. Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun kopmadan devam etmesini istiyoruz. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi. Bazen performansları çekmek için serzenişte bulunursunuz. Onlar doğru cevap veriyorlar. Her resmi müsabakada oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, olmaya devam edeceğiz. Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Buna cevap vermeye devam edeceklerse ederiz, etmezlerse yollarımızı ayırırız."

Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Avcı, "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Geçen sene bunu yaşadık. Harika sonuçla şampiyonlukla aldık. Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler." dedi.

Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "Daha ligin 3'de 1'ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fair-playa uygun saygı sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı, kendi evinde planları olan bir takım müsabaka oynayacak. İyi müsabaka oynayıp karşılığını alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Avcı, ilk yarıda oyundan çıkan Gbamin'in başının döndüğünü, bu nedenle oyuna devam edemediğini sözlerine ekledi.

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