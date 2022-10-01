1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık

Abdullah Avcı: Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 20:51
Takip Et

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan açıklamalar

Abdullah Avcı: Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık
+
Aa
-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tribünlerde yaşanan olaylara ilişkin olarak, "Kayserispor, ligimizin iyi takımlarından. Özellikle Türk futbolunun son dönemlerdeki oyun olarak yetiştiği Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Futbola çok şey katıyor. Bugün taraftarında bize karşı yaptığı şeyden dolayı nezaket göstermesinden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik adama yakışacak bir şeydi. Kayserispor değerli bir takım. Benim Kayseri'de dostlarım var. Oyuncuyla bir problemimiz yok. Teknik ekip bize saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra bitiyor. Trabzonspor veya başkası ne yapması gerekiyor. Tribüne karşı bir saygısızlık yok. Başkanına yok, teknik ekibe yok" dedi.

"ZOR BİR DEPLASMANDA ZOR BİR GALİBİYET ALDIK"
Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bugün milli takımdan dönen 10 oyuncum vardı. Son gün taktik çalışma yapabildik. 3. bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Bunu zaman zaman yaptık. Biz akan oyunda baskı yapamayız. 2.5 bölgede bekledik. Takip bazen derinlikte oynadığı için bazen kapattık. Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi. Özellikle geçişlerden yakaladığımız 3-4 pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık. Oyunda ikinci yarı beni tatmin etti. Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
2
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
3
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
4
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
5
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
6
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
7
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Acun Ilıcalı hastaneden yeni bir fotoğraf paylaştı
﻿Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı
﻿Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı
﻿Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi. 10 yaralı
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.