Abdullah Avcı: Kendimizi sorgulamamız gerekiyor

Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"Gruplar belli olduğunda dengeli bir grup olarak duruyordu, Monaco biraz öndeydi diğer takımlardan Ferencvaros'un Monaco'dan 4 puan alması ve gruptan çıkması onları öncelikle tebrik ediyorum. Yarın akşam itibariyle gruptan çıkmak için oyunumuzu ve konsantremizi bu yönde kullanacağız.''

"ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Taraftarın desteğinin öneminden bahseden Avcı, "Maçı kazanıp hem kulüp olarak hem de ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz, özellikle Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var, geçen sezonki verdikleri enerjiyi ve pozitif desteklerini vermelerini istiyoruz. Hem Avrupa'da son maç, hem de Süper Lig'de son haftalar onların 12. adam olmasına ihtiyacımız var." dedi

"Ferencvaros'un geniş bir kadrosu var ve kadrosundaki çoğu oyuncu birbirine çok yakın. Rotasyon yapmaları dezavantaj olmaz, Avrupa'da rekabetçi ortamda kendilerini göstermek isteyeceklerdir."

"SORGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Dünya Kupası arasında eksiklerin giderileceğini aktaran Avcı, "Avrupa'da devam etmek istiyoruz, Ferencvaros'u yenip cebimize 3 puanı koymak istiyoruz. Gönül ister ki Trabzonspor hep tepede olsun ama yarın sonuçlara bağlıyız. Bireysel performansları da, taktiksel dönüşleri de sorgulamamız gerekiyor. Her kulvarda yarışın içindeyiz. Sürekli kendimizi sorgulamamız gerekiyor, hem bireysel hem de taktiksel sıkıntılarımız var.

Dünya Kupası arasında daha fazla tekrarımız olacak, eksik olarak taraflarımızı iyileştirmek için çalışmalarımız var. 20. maçımızı oynadık, bu süreçten sonra tekrarlarımızı yapıp daha çok gelişeceğiz. Taraftarlarımızın desteği ile şu süreci iyi geçip, önümüzü daha sağlıklı görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TREZEGUET'İN SÖZLERİ

"Umuyorum yarın bizim günümüz olacak, yarın maçı kazanıp Avrupa'da devam etmek istiyoruz. İnşallah 3 puan bizim olacak, galibiyetten sonra durumumuza bakacağız."

"TAKIM İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Taraftarı mutlu etmek istediklerine değinen Trezeguet, "İşler ilk başladığında iyi gitmemişti, hocamın, teknik heyetin ve arkadaşlarımın desteğiyle kendimi daha iyi hissediyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman kendisi için değil, takım için çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olup, taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.