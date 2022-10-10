10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler

Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:57
Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan tepki

Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
+
Aa
-

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maçtan sonra sert bir çıkış yaptı. Futbolcularını eleştiren Avcı, taraftarlara da seslendi.

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe pozisyon vermedik ama biz de istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok. Takım olmaktan uzaktık. İkinci devrede oyun daha baskılıydık. Rakip sahada oynadık. Ben oyunun yine de daha iyi olmasını bekliyorum.

Oyuncu oyun aklına sahip olacak, kendisini ispatlamayacak, zaten ispatlamış isimler burada. Pas atman gereken yerde şut atmak falan ispat için. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazansak lider olacaktık. Ben, ekibim, oyuncu grubu özeleştiri yapacak.

Sitem değil bu, bir rica. Biz geçen sene taraftarımızla beraber savunma ve hücumu beraber yaparak şampiyon olduk. Bugün Trabzonspor iyi değil diyorlar ya biz de özeleştiri yapıyoruz ama bugün kazansak lider olacağız. Çıkan ve giren oyuncuya protesto var. Maç bitiminde protestonu yap. Maç içinde bana da yapıldı. Oyuncu özgüvenini kaybetti. Biz geçen sene şampiyon olurken onlarla olduk. Sonuna kadar maçta desteğini ver, sonrasında kazanamazsak yap. Ben de eleştireceğim zaten. Onlardan ricamdır. Fırsatlar yine gelecek. Şehrin ve takımın birliğe ihtiyacı var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Perşembe gününe en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
3
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
4
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
7
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istedi
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti 
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
﻿Fitch ‘Derin resesyona giriyor' uyarısını İngiltere için yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.