﻿Abdullah Avcı fena patladı: Sert sözler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maçtan sonra sert bir çıkış yaptı. Futbolcularını eleştiren Avcı, taraftarlara da seslendi.

Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe pozisyon vermedik ama biz de istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok. Takım olmaktan uzaktık. İkinci devrede oyun daha baskılıydık. Rakip sahada oynadık. Ben oyunun yine de daha iyi olmasını bekliyorum.

Oyuncu oyun aklına sahip olacak, kendisini ispatlamayacak, zaten ispatlamış isimler burada. Pas atman gereken yerde şut atmak falan ispat için. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazansak lider olacaktık. Ben, ekibim, oyuncu grubu özeleştiri yapacak.

Sitem değil bu, bir rica. Biz geçen sene taraftarımızla beraber savunma ve hücumu beraber yaparak şampiyon olduk. Bugün Trabzonspor iyi değil diyorlar ya biz de özeleştiri yapıyoruz ama bugün kazansak lider olacağız. Çıkan ve giren oyuncuya protesto var. Maç bitiminde protestonu yap. Maç içinde bana da yapıldı. Oyuncu özgüvenini kaybetti. Biz geçen sene şampiyon olurken onlarla olduk. Sonuna kadar maçta desteğini ver, sonrasında kazanamazsak yap. Ben de eleştireceğim zaten. Onlardan ricamdır. Fırsatlar yine gelecek. Şehrin ve takımın birliğe ihtiyacı var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Perşembe gününe en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."