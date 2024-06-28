Trabzonspor ters köşe yaptı. Dünya yıldızını Fenerbahçe'nin elinden kaptı

Yaz transfer dönemi başlayalı birkaç hafta olmasına rağmen şimdiden 5 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor durmak bilmiyor.

HEDEF GOLCÜ TRANSFERİ

25 Temmuz’da Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibi ile oynayacağı Avrupa Ligi ön eleme mücadelesi öncesi forvet transferini de tamamlamak isteyen bordo-mavililer dünya yıldızı için harekete geçti.

KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Trabzonspor yönetimi Roman Yaremchuk'un transferi için Club Brugge ile anlaştı.

Oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo-mavililer önümüzdeki günlerde oyuncuyu da ikna ederek transferi bitirecek.

FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Batshuayi’nin gidişi ve Dzeko’nun yaşı nedeniyle golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe’de oyuncu ile ilgileniyordu.

PERFORMANSI

Bu sezon Belçika kulübü ile 34 maça çıkan Yaremchuk 9 gol kaydetti.