Trabzonspor TFF'yi göreve çağırdı! Beşiktaş taraftarı Uğurcan Çakır'a 90 dakika küfür yağdırdı!

Trendyol Süper Lig 24. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Dev derbide siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Maçta dikkat çeken gelişmelerden birisi de Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın kalecisi olan Uğurcan Çakır'a Beşiktaş taraftarının 90 dakika boyunca ettiği küfürlerdi.

Küfür skandalının ardından Trabzonspor'dan ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan açıklamalar geldi.

TRABZONSPOR TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır'a edilen küfürler için Ertuğrul Doğan tepkisini dile getirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamaları şu şekilde:

"Uğurcan Çakır adam gibi adamdır. Bir aile babası. Ben açıkçası Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. İnsani bir durum. Türkiye'nin neresinde yapılırsa yapılsın bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Ben aklı başında herhangi bir Beşiktaşlının bu tarz bir küfürü kabul edeceğini asla düşünmüyorum. Beşiktaş bizim sevdiğimiz bir camia. Uğurcan Çakır'a yapılan yapılanları aklı başında Beşiktaşlının tasvip edeceğini düşünmüyorum"