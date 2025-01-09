Trabzonspor transfer hedefine Nwakaeme’nin eski takım arkadaşını aldı

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Trabzonspor transfer hedefine Nwakaeme’nin eski takım arkadaşını aldı

Trabzonspor, aradığı sol beki buldu. Bordo mavililer, bir dönem Nwakaeme ile aynı takımda oynayan Konan ile görüşmelere başladı.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Eren Elmalı ile Galatasaray’ın anlaşması sonrası sol bek arayışlarına başladı. Çıkan son haberlere göre bordo mavililer, son olarak Al Nassr’da oynayan Ghislain Konan ile görüşmelere başladı.

Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nda da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha'da Nwakaeme ile birlikte forma giydi.

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Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun piyasa değerinin 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Kulüp kariyerinde 244 maça çıkan Konan, 3 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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