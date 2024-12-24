Trabzonspor transfer planını yaptı. Şenol Güneş’in 2 hedefli var

Sezonun ilk bölümünü kötü geçiren Trabzonspor, 2024'ün son maçını zor da olsa kazandı ve küme düşme potasından uzaklaştı. Teknik direktör Şenol Güneş, ligin ikinci bölümünde bambaşka bir takım ortaya çıkartmayı planlıyor. Bu doğrultuda gözler transfere çevrilirken, tecrübeli hoca basın toplantısında net mesajlar verdi.



Güneş "3 transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin ama iki de olabilir. Orta sahaya bir oyuncu alacağım. Ayrıca kanat oynayan bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Eskiden birlikte çalıştığım oyuncular da yazılıyor. Yok öyle bir şey" dedi.



BAŞKAN DOĞAN DÜĞMEYE BASTI



Yönetim, hocanın mutlaka istediği 3 bölgeye oyuncu alacak. Devamında Savic'in durumuna göre ekstradan bir stoper ve bir bek oyuncusu daha kadroya katılabilir. Başkan Ertuğrul Doğan, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi bazı isimlerle erkenden prensipte anlaşmayı hedefliyor. Öte yandan gidecekler konusunda da ara dönem hareketli geçecek. Orsic ile geçtiğimiz hafta yollar ayrılmıştı. Onun ardından kadro dışı 3 isim; Denswil, Bardhi ve Umut Bozok gönderilecek. Ayrıca Barisic, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Şenol hocanın planlarında yer almıyor.



Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında transferlerin de katılımıyla hem daha iyi bir oyun hem de gelecek sezona ön hazırlık yapmak istiyor