Trabzonspor transfer videosunda dikkat çeken detay

Kazeem Olaigbe'yi açıklayan Trabzonspor'un transfer videosunda önemli bir detay dikkat çekti

Trabzonspor, Fransa ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

61 saat'in haberine göre bordo mavililerin Kazeem Olaigbe'yi açıkladığı transfer videosunda dikkat çeken bir detay yer aldı. Bir taraftarın elindeki gazetede "Trabzonspor yeni transferlerini duyurmaya yakın..." cümlesi geçti.

gxwkam2wuaoknjm.jpg

