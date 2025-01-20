Trabzonspor transferde atağa kalktı. 2 oyuncu için anlaşmaya çok yaklaştılar

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Trabzonspor transferde atağa kalktı. 2 oyuncu için anlaşmaya çok yaklaştılar

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’un gündeminde 2 oyuncu bulunuyor. Bordo mavililer savunma için Alves ve kanat transferi için Zubkov ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Trabzonspor’un gündeminde 2 oyuncu bulunuyor.

Danimarka basınında çıkan haberlere göre, bordo mavililer Brondby forması giyen stoper Frederik Alves için harekete geçti. Trabzonspor yönetiminin transfer için 2 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve Danimarka ekibinin bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Alves transferi için Teknik Direktör Şenol Güneş’in onayının beklendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

KANAT İÇİN 1 NUMARALI ADAY ZUBKOV

Öte yandan Trabzonspor, kanat transferinde 1 numaralı aday olarak Shakhtar forması giyen Oleksandr Zubkov’u belirledi. Ukrayna ekibi kapıyı 10 milyon euro bonservisle açarken bordo mavililer teklifini bonsularla birlikte 6 milyon euroya kadar yükseltti. Shakhtar, bordo mavililerin teklifine yeşil ışık yakarken, tecrübeli oyuncuya ABD’den çıkan talibin transferden çekilmesi Trabzonspor’un elini güçlendirdi. Bordo mavililerin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

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