Trabzonspor transferde atağa kalktı. 2 oyuncu için anlaşmaya çok yaklaştılar

Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Trabzonspor’un gündeminde 2 oyuncu bulunuyor.

Danimarka basınında çıkan haberlere göre, bordo mavililer Brondby forması giyen stoper Frederik Alves için harekete geçti. Trabzonspor yönetiminin transfer için 2 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı ve Danimarka ekibinin bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Alves transferi için Teknik Direktör Şenol Güneş’in onayının beklendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

KANAT İÇİN 1 NUMARALI ADAY ZUBKOV

Öte yandan Trabzonspor, kanat transferinde 1 numaralı aday olarak Shakhtar forması giyen Oleksandr Zubkov’u belirledi. Ukrayna ekibi kapıyı 10 milyon euro bonservisle açarken bordo mavililer teklifini bonsularla birlikte 6 milyon euroya kadar yükseltti. Shakhtar, bordo mavililerin teklifine yeşil ışık yakarken, tecrübeli oyuncuya ABD’den çıkan talibin transferden çekilmesi Trabzonspor’un elini güçlendirdi. Bordo mavililerin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.