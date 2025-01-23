Trabzonspor transferde atağa kalktı: Rotayı İtalya’ya çevirdiler

Trabzonspor, ara transferde ilk resmi imzayı dün attı. Bordo mavililer, Danylo Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililer, golcü oyuncu için 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

Bordo mavililer, Sikan’ı kadrosuna kattıktan sonra transfer çalışmalarına devam ediyor.Gelen son haberlere göre Trabzonspor, Fiorentina forması giyen Ikone için yoğun temaslarına devam ediyor.

Trabzonspor’un eski yıldızı Yusuf Yazıcı, bir dönem Lille’de birlikte oynadığı Ikone ile görüşerek Trabzonspor için olumlu referanslar verdi.

Bu sezon 23 maçta görev alan Ikone 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

MENDY İÇİN 10 MİLYONLUK TEKLİF GELDİ

Öte yandan Trabzonspor’un yıldız isimlerinden Mendy için flaş bir teklif geldi. Fransa’nın Rennes kulübünden 10 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi bu teklif, ilk etapta kabul etmedi. Rennes, Mendy için yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Trabzonspor, 15 milyon euro isterken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Mendy için İngiliz kulüplerinin de devreye girmeye hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor.