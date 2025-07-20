Trabzonspor transferi bitirdi! Arda Turan detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor transferi bitirdi! Arda Turan detayı

Trabzonspor bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Saul Niguez transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol oyuncunun yarın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Atletico Madrid’in yıldız oyuncusu Saul Niguez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo mavili yönetim bir süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINA SORDU

Başlarda kariyerine İspanya’da devam etmeye sıcak bakan Saul Niguez’in fikrini değiştiren Shakthar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan oldu.

Eski takım arkadaşıyla görüşerek Trabzonspor hakkında olumlu referanslar veren Arda Turan transfer sürecinin hızlanmasını sağladı.

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Saul ayrıca Trabzonspor forması giyen bir diğer eski takım arkadaşı Savic’in de görüşlerini aldı.

Sonunda bordo mavili yönetimin sunduğu sözleşme şartlarını kabul eden tecrübeli orta saha oyuncusu Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye’ye gelme kararı aldı.

Saul’ün yarın Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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