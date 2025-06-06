Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Fenerbahçe'ye çalım

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Fenerbahçe'ye çalım

Trabzonspor Kulübü, forvet pozisyonu için Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Timo Werner için harekete geçti. Bordo-mavililerin, bu transfer için Kanarya'nın önüne geçtiği iddia edildi.

Trabzonspor'un sürpriz şekilde gündemine aldığı Timo Werner'in transfer sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Leipzig'in, 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro'luk makul bir bonservis bedeli belirlemesi, görüşmelerin hız kazanmasını sağladı. Alman basınına göre, Werner'in transferinde şu anda en güçlü aday Trabzonspor. Bordo-mavililer, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak adına ciddi girişimlerde bulunurken, Fenerbahçe'nin de ilgisinin sürdüğü ancak geri planda kaldığı belirtiliyor.

TIMO WERNER'DE EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI

Werner'e ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden de teklifler bulunuyor. Ancak bu aşamada Trabzonspor, oyuncuyu ikna etmede en istekli ve organize kulüp olarak öne çıkıyor. Transferdeki en büyük engel ise Werner'in Leipzig ile olan mevcut kontratından yılda yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor olması. Ancak son dönemde performansındaki düşüş nedeniyle tecrübeli oyuncunun bu maaş beklentisinin de azaldığı ifade ediliyor. Bordo mavililerin bu transferi bitirmesi bekleniyor.

9.jpeg

10 GOLE KATKI VERDİ

Kariyerinin büyük bölümünde santrfor olarak görev yapan Timo Werner, son dönemde sol kanat olarak oynamaya başladı. Ocak 2024'ten bu yana formasını terlettiği Tottenham'da 41 maça çıkan Werner, 3 gol atıp 7 de asist üretti.

Son Haberler
Arda Güler'e büyük rakip! Yeni Messi Real Madrid'de
Arda Güler'e büyük rakip! Yeni Messi Real Madrid'de
Ekrem İmamoğlu ‘asıl bayram’ için tarih verdi! “Sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı..” diyerek açıkladı…
Ekrem İmamoğlu ‘asıl bayram’ için tarih verdi! “Sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı..” diyerek açıkladı…
Berberler dükkanda sabahladı
Berberler dükkanda sabahladı
Türkiye’de camiler doldu taştı! İslam Dünyasının Bayram Sevinci
Türkiye’de camiler doldu taştı! İslam Dünyasının Bayram Sevinci
Brent petrolün fiyatı güncellendi
Brent petrolün fiyatı güncellendi