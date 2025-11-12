Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da transfer gündeminde ismi anılan İngiliz savunmacı Axel Tuanzebe, eski kulübü Manchester United'a dava açtı.

MANCHESTER UNITED'I TEDAVİSİNDE İHMALLE SUÇLADI

L’Equipe’in haberine göre, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Axel Tuanzebe, Manchester United’ı sakatlığını “hızlı” ve “uygun” biçimde tedavi etmemekle suçladı. Tuanzebe, bu ihmalin kariyerine ciddi zarar verdiğini öne sürdü.

Ocak 2020’de omurgasının arka kısmında stres kırığı yaşayan Tuanzebe, bu sakatlık sonrası tedavi sürecinin doğru şekilde yönetilmediğini ve söz konusu sorunun Temmuz 2022’de geçirdiği yeni bir sakatlığın ardından kronik hale geldiğini iddia etti.

1 MİLYON STERLİNDEN FAZLA TAZMİNAT TALEP EDİYOR

Tuanzebe’nin şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Eğer uygun tedavi planları zamanında uygulanmış olsaydı, davacı yaşadığı ağrılardan kurtulabilir ve hiçbir kısıtlama olmaksızın üst düzeyde profesyonel futbol oynamaya devam edebilirdi.”

Şu anda Burnley forması giyen İngiliz oyuncu, yaşadığı ihmaller nedeniyle 1 milyon sterlinden fazla tazminat talep ediyor.