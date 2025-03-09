Trabzonspor tribünlerinde istifa sesleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor tribünlerinde istifa sesleri

Trabzonspor taraftarları Hatayspor kjarşılaşmasında yönetime, Şenol Güneş'e ve TFF'ye tepki gösterdi. Bordo-mavililerin tribünleri istifa tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Hatayspor'u evinde konuk etti.

Hatayspor karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılırken Trabzonspor taraftarları yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son bölümünde bordo-mavili ekibin taraftarları istifa tezahüratları yaptı.

Bu Sezon Süper Lig'de deplasmanda galibiyeti olmayan Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasıyla iç sahada 5 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde de "TFF istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu da istifaya davet etti.

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