Trabzonspor tribünlerinde istifa sesleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Hatayspor'u evinde konuk etti.

Hatayspor karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılırken Trabzonspor taraftarları yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son bölümünde bordo-mavili ekibin taraftarları istifa tezahüratları yaptı.

Bu Sezon Süper Lig'de deplasmanda galibiyeti olmayan Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasıyla iç sahada 5 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde de "TFF istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu da istifaya davet etti.