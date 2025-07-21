Trabzonspor tribünlerine yeni bir soluk getirmek istiyorlar! O isim Yeniçağ'a konuştu.

ALPEREN İNCE / YENİÇAĞ



Bugün benim için özel bir insanla röportaj yapıyorum. Hayata ve Trabzonspor'a bakışını çok sevdiğim, sosyal medya paylaşımlarıyla ve çalışmalarıyla moralimi diri tutan biridir kendisi. Ne dersek yavan kalır hakkında. X'te @serdarMkaratay olarak tanıyor Trabzonlular kendisini. Hoş geldiniz.

Teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Gerçekten teveccüh buyurdunuz.

TRABZONSPOR GÖLGESİNDE ORGANİZE OLABİLİRİZ



Sekiz bin güneş gözlüklü adam. Tribünde coşku, dışarıda eğitim, her yerde saygı ve asalet mottosuyla tribünlerde yeni bir soluk arıyor kendisi. Nedir Serdar Bey bu oluşum, bize biraz bahseder misiniz?

Futbolun asla sadece futbol olmadığını düşünüyorum. Yani içerisinde çok farklı hayata dair pek çok şeyi barındıran bir oyun ama aynı zamanda da hayatın içinde muhteşem bir sosyal bir mevzu. Yani içerisinden bir sürü dersler çıkarabileceğimiz bir olay ve Trabzonspor inanılmaz bir potansiyel. Bu bahsettiğimiz insani duyguları, organize olmayı, arzuladığımız şeyleri ifade edebilmek açısından inanılmaz bir potansiyel olarak gördük Trabzonspor'u. Trabzonspor'un gölgesinde organize olabiliriz. Trabzonspor'dan aldığımız bağla...

Trabzonspor'la birlikte asalet içeren, zarafet içeren güzel duygular bırakmak için organize olalım dedik. Ama Trabzonspor'un gölgesinde. Yani bunu Trabzonspor'a, aslında biraz amiyane tabirle, alet etmiş gibi olduk. Yani bilmiyorum burayı yayınlar mısınız ama arzu ettiğimiz şey için hep beraber organize olalım dedik. Statta buluşalım dedik.

Gençlerimize küfür etmenin güzel bir şey olmadığını, zarafetin ve asaletin en kıymetli şey olduğunu anlatmaya talibiz. Misal rakip oyuncu sakatlanarak çıkarken onu alkışlamanın insanların üzerinde bırakacağı iyi hisse talibiz. Hata yapan oyuncumuzu alkışlamaya yani tıpkı bizim de hayatta hatalar yaptığımızda bize destek veren insanlardan o hissettiğimiz duyguyu onlara da hissettirmeye...

Pek çok asalet ve zarafet içeren şeyi yaşatmak için böyle bir hayalimden bahsettim. Potansiyeli gördüm ben Twitter'da. Baktım insanlar gerçekten bunu talep ediyor. Sadece sanal medyada işte espri yapalım, gülelim gibi değil de sahaya niye inmeyelim diye düşündük. Ondan sonra buluşmalarımıza başladık. Teveccüh gördü. Arkadaşlarımız vakit ayırdı. Sağ olsunlar. İnsanın belki de en zorlandığı şey, bir şeye vakit ayırmaktır. Yani hasta ziyaretine bile giderken insanlar bazen üşeniyor ama insanlar bize vakit ayırdı, kıymet verdiler. Buluştuk, istişare ettik, toplandık. Şimdi de tribündeki yerimizi alıp güzel hisler bırakmak istiyoruz. Hep beraber bağırmak, organize olmak, iyi insanların da zarafet sahibi insanların da organize olabileceğini göstermek istiyoruz.







Yani şunu söyleyebilir miyiz? Trabzonspor 1-0 yenilince nasıl zorumuza gidiyorsa bazı toplumsal meseleler de o şekil zorumuza gitsin. Bu konular hakkında, bir atraksiyon gösterelim...

Tabii ki diyebiliriz onu. Ya mesela Akyazı Stadı'nın etrafı pislik içinde. Orada 200 tane arkadaşımla beraber ben 15 dakika mesaj ayırsam o Akyazı Stadı'nın etrafını temizlesem o çöplerden. O bir haber olsa herhangi bir gazetede... Onu 9 - 10 yaşındaki bir çocuk görüp feyz alırsa bizim için en muhteşem şeydir.

Veyahut küfür edildiği zaman mesela ıslıklasak, küfür etme işine kesinlikle hayır desek... Onu bir tane çocuk orada gözlemlese, dese ki bak bu arkadaşlarımız, abilerimiz küfür etmeye karşı, demek ki küfür çok da matah bir şey değil dedirtebilirsek o bizim için en kıymetli şey...

Şimdi bu oluşum için çeşitli istişarelerde bulunuyorsunuz. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Trabzon halkının, Trabzonspor taraftarının, tribünlerdeki mevcut grupların size bakışı nasıl? Anladığım kadarıyla çok sayıda yanlış anlaşılmalara da yol açıyor bu giriştiğiniz mesele.



Şöyle bunu bir grup olarak algılayanlar oluyor. Ben bunun kesinlikle bir grup olmadığını şunu söyledim arkadaşlar. Bu bir taraftar grubu değil. Mesela sen stada gidiyorsun mesela Ahmet arkadaşım sen zaten maç izlemeye gidiyorsun. Mehmet de maç izlemeye gidiyor. Osman, Selim'le beraber gidiyor. Ben Cemil'le beraber gidiyorum. Ben diyorum ki ayrı ayrı gideceğimize hep beraber organize olalım. Gidelim, oturalım orada. Bağırmak istiyorsak bağırırız, gruplara eşlik ederiz. Hep beraber organize olabiliyorsak organize olalım. Yani bizimki işte bir grup gidelim, bağıralım meselesi değil. Hedefimiz gerçekten çok büyük.

Yani siz bir anlayış getirmek istiyorsunuz aslında tribünlere...

Aynen. Bir grup gibi değil. Oradaki insanlara kolonya tutma, oradaki insanlarla istişare etme, onlara poğaça ikram etme... Hep beraber hareket edelim. Biz her blokla birlikte hep arkadaş olacağız zaten. Yani insanlar mesela gruplara uzaktan bakıyor ya, uzaktan seyrediyor... Yani bizi uzaktan seyredilen bir grup gibi düşünmesinler.

Velev ki bir grup da olabilirsiniz. Bu ayıp değil yani. Sizin de hakkınız var kurmaya. Bu bizim tribüncü dostlar biraz kötü bakıyor herhalde bu işlere...

Tribüne giden arkadaşlarımızdan, grup liderlerinden veya grup üyelerinden hiçbir şekilde ciddi bir tepki almadık bilakis grup liderlerinden iyi dilekler aldık. Bazı münferit arkadaşlar bizimle dalga geçti sadece. "8 kişi zor toplarsın sen, tribün şunu tribüncülere bırakın" gibi. Onlar da mesaj atıp geçmiş zaten ama onlara da ifade ettik kendimizi.





"TRABZONSPOR BAMBAŞKA ÖZEL BİR DUYGU"

Bir de Trabzonspor'u sormak isterim size, nedir Trabzonspor sizin için?

Şahsım için... Yani, bordo-mavi dediğim zaman mesela ben çocukluğuma gidiyorum. İnsanlar mesela çocukluğunu, çocukluğunun geçtiği köyü özler. Benim babam mesela Çaykara'ya her bayramda gider. Orada kendine kalma en fazla 4-5 metrekare yer kalmıştır kendisine. Ama oraya gider bayramda. Anladın mı abi? Oturur o çocukluğunun geçtiği yere bakar, seyreder. Niye? Çocukluğu orada geçmiştir onun. Tamam mı? Çocukluğunun geçtiği yeri adam özlüyor. Şimdi Trabzonspor'da da benim çocukluğum var.

Avni Aker'deki köfte kokusu, bordo-mavi kaşkollar falan. Ben bunları zihnimde canlandırdığım zaman çocukluğuma gidiyorum. Yani o manada şahsi olarak bana hissettirdiği şey bambaşka ve özel bir duygu. Ama biraz daha büyüyüp de geniş açıdan baktığın zaman ve Trabzonspor'un tarihine baktığın zaman bir şey gibi.



Nasıl şu anda mesela bizi alaya alan arkadaşlarımız oluyor. Kesinlikle onları kınamıyorum yani. Olabilir, insani bir reflekstir. Dediler ya işte 8 kişi toplayamazsın. Tribünü bırak. Sen komedi yapmaya devam et, video çek, sen bırak dediler ya bize. Trabzonspor'a da İstanbul takımları zamanında böyle demişti.

Yani sen bırak, sen yapma, sen dur. İnsan hayatında da böyledir. Bir işe girersin, sen yapma, sen karışma ya sen kimsin gibi. Yani Trabzonspor'un bende felsefi olarak oluşturduğu şey "Sen kimsin?" denilen kişinin masaya oturup "Kim olduğumu size göstereceğim" demesidir. Yani bir felsefedir. Neyin felsefesi? Hakkını aramanın felsefesi. Sahada ben de varım, ben de başarabilirim, ben de yapabilirim demesi. Trabzonspor, özel bir kulüp yani.

Nasıl ki şu anda mesela bizi alaya alan arkadaşlarımız oluyor... Kesinlikle onları kınamıyorum yani. Olabilir, insani bir reflekstir. Dediler ya işte "8 kişi toplayamazsın. Tribünü bırak. Sen komedi yapmaya devam et, video çek, sen bırak dediler" ya bize.

Trabzonspor'a da İstanbul takımları zamanında böyle demişti. Yani sen bırak, sen yapma, sen dur. İnsan hayatında da böyledir. Bir işe girersin, sen yapma, sen karışma ya sen kimsin gibi. Yani Trabzonspor'un bende felsefi olarak oluşturduğu şey "Sen kimsin?" denilen kişinin masaya oturup "Kim olduğumu size göstereceğim" demesidir. Yani bir felsefedir. Neyin felsefesi? Hakkını arama. Sahada ben de varım. Ben de başarabilirim. Ben de yapabilirim. Özel bir kulüp yani. Türkiye'de bunu yapan başka bir kulüp yok. Doğru mu..? Doğru mu söylüyorum?

Doğru doğru doğru. Ben de Trabzonsporlu olduğum için katılmamam mümkün değil yani.



Yok bunu kime sorarsanız aslında bunu söyler size. Ya düşünsenize Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yıllarca şampiyonluklar oynuyorlar, devam ediyorlar. Ondan sonra bir takım çıkıyor ve sürekli çomak sokmaya başlıyor. Payını alıyor. Sürekli didişiyor.



Özkan Sümer'in demesi... Büyüklerle savaşan bir Trabzonspor yani.



Büyüklerle savaşıyor kesinlikle. Genel çerçevede baktığım zaman o felsefe yani, biraz daha dar bakarsan tabii ki çocukluğunu ifade eder benim için.



Altyapıdan yetişen oyuncularımız da var. Kıymetli oyuncularımız bunlar. Onları anmadan geçmeyelim istedim. Onların da adlarını analım. Mesela daha mikro anlamda da hemşerim Tonyalı Boran Başkan var, Arda Öztürk var, Taha Emre var, Salih Malkoçoğlu var. Bunların da ismini alalım. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Trabzonspor altyapısı ve A takımı arasındaki geçişler hakkında ne düşünüyorsunuz?



Trabzonspor'da hemen herkes gerçekten amatör top oynamıştır. Şimdi biz hayallerimizi gerçekleştiremedik. Bu futbolcuları gördüğümüz zaman, onların yaptıkları şeyi sanki biz kendimiz yapmışız gibi hissediyoruz.





"ALTYAPIDAN ÇIKANLARA KENDİMİZ BAŞARMIŞ GİBİ SEVİNİYORUZ"

İçimizde ukde kalan şeyleri onların başarmasından çok mutlu oluyoruz değil mi?



Aynen. Mesela bir adam doktor olmayı çok istemiştir, ben olamadım benim çocuğum doktor olsun der ya. Ya biz de topçu olmayı çok istedik. Başaramadık. İstiyoruz ki mesela bu yollardan geçmiş olan, yıllarca bunun emeğini çilesini çekmiş adam, 10 sene boyunca idmanlara gidip gelmiş, çabalamış adam... İstiyoruz ki o formaya uzansın. Yani ona uzandığı zaman kendimiz uzanmış gibi seviniyoruz. Onu orada görmek istiyoruz. Heyecanını yaşamasını istiyoruz. Bunun sırf biz istiyoruz diye değil başarı ve yetenekle olması lazım. Ben görüyorum oyuncularımız yetenekli. Kondisyonları yerinde, hırsları güzel. Stres altında neler yapabileceklerini U-19'da gösterdiler.



Tabii oldukça soğukkanlı ve özgüvenliydiler.



Yani mesela Bican Tibukoğlu, 40 bin kişinin önünde Panenka penaltıyı yapıştırdı. Boran Başkan'ı gördük. Malkoçoğlu'nu gördük. Arda Öztürk, Taha Emre... Aslında alınmayan mesela sağ kanat oyuncumuz Oğuzhan var. İçeride çok daha pırlantalar var. Slovenya'dan, Danimarka'dan, İspanya'dan bu şehrin hikayesini bilmeyen bir adam geldiği zaman ben bir heyecan duymuyorum. Çok mantıksız buluyorum.

Şimdi bu noktada Trabzon halkının da şöyle bir bakış açısında sıkıntı var. Yani normalde biz işte hemşerilerimizi tutarız ama sanki yakınlaştıkça küçümsemeye meyilli oluyoruz. Yani kendimizi aslında bu kadar büyük değerlerle aynı havayı soluyacak şekilde hayal edemiyoruz. Herhalde onun bir özgüven eksikliği var. Dolayısıyla tanıdığımız her insanı küçümsemeye başlıyoruz. Yani ben inanıyorum ki bu isimler yurt dışında olsa biz çok isteriz takımımıza gelsin, oynasın bizde ama tanıyınca böyle bir sıkıntı oluyor. Katılır mısınız bu fikrime? ​



Tabii, katılıyorum mesela örneklendireyim. Arda Öztürk'e mesela bir tane skill videosu çeksinler YouTube'da Brezilyalı Carlos diye yayınla, "Bu adamla ilgileniyoruz" dense "Adamın tekniğine bak ne güzel, top atmaları falan muhteşem bu adam bizim stoperde çok iyi iş yapar." diyebilirler yani.



​​​​​​Bunun bir diğer tarafı da var. Maalesef kötü örneklerimiz de var. Gelişim gösteremeyen oyuncularımız oldu. Onları da kötü emsal olarak değerlendirip işte bizim altyapıda bu şekilde sıkıntılar olabilir diyor da olabilirler.



Altyapı oyuncularına bir tavsiyeniz var mı? Bir videonuzda görmüştüm "Şimdiki aklım olsa tesisin kapısında yatardım. Ben yaparım, bana güvenin." derdim diyorsun. Altyapı oyuncularına ne tavsiye ediyorsunuz?

Dışarıda hayat çok zor ve zaman dünyanın en kıymetli şeyi geriye gelmiyor. Şu an onların bulundukları nokta o kadar özel, o kadar kıymetli ki... Ben çok dedim yani "Ya ben nasıl günde 8 saat çalışmadım?" Ben nasıl hocanın yakasına yapışıp da demedim ki "Hocam ben bu yükü taşırım." Ben nasıl daha fazla cesaret göstermedim mesela? "Mental olarak nasıl daha güçlü olmadım, bu fırsatı nasıl teptim?" diye düşünmemeleri için öncelikle kendilerine inanmaları lazım. Ondan sonra da hocaya, taraftara bunu inandırmayı başarmalarını kendilerine tavsiye ederim. En önemlisi psikolojik ve mental olarak aynı Trabzonspor'un yaptığı gibi bu masada ben de varım deyip yumruklarını vurmaları lazım.



Son olarak neler söylemek istersiniz? Yeniçağ gazetesi aracılığıyla mesajınız ne olur kıymetli Trabzon halkına, büyük Trabzonspor taraftarına?



Gardlarınızı indirin derim ben. Biz genelde gardımızı alarak her zaman yürürüz. İlk tepkimiz, ilk temaslarımız hep sert olur. Gardlarımızı indirelim, daima gülümseyelim diyorum. Asaleti, zarafeti, iyiliği elden bırakmayalım. Kıymet verip vakit ayırdığınız için size de çok teşekkür ediyorum. İçimizdeki o çocukluğumuzda fıtratımıza yüklenen iyilik duygusu var ya... İyilik duygusu... Ondan ayrılmayalım. . Sadece Trabzon halkına değil, bütün herkese bunu tavsiye ederim.



En büyük haz orada. Yani asalette, zarafette...



Yaşa abi, ağzına sağlık.









