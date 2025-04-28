Trabzonspor U19, Barcelona U19 ile karşılaşıyor

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşıyor. Finale kalan ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Barcelona'ye mağlup ederek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi istiyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Trabzonspor U19 Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Abdurrahman, Onuralp.

Barcelona U19 Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Hernandez, Alba.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10.dakikada ceza alanı üzerinden İbrahim Diarra düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı 1-0

15.dakikada Onuralp'in çaprazdan vuruşu kaleci Yaakobishvili'de kaldı.

19.dakikada kornerden gelen topa Diarra vurdu top kaleci Erol Can'dan döndü. Topa kayarak vuran Cuenca topu ağlara gönderdi. 2-0

29.dakikada Alba'nın kafa vuruşunu kaleci Erol Can kornere çeldi.

32.dakikada Juan Hernandez'in attığı gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.