Trabzonspor U19 gençlerini tebrik etti

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenman öncesi Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncularının, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının teknik heyeti ve oyuncularını tebrik etti.