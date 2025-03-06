Trabzonspor U19 gençlerini tebrik etti

Kaynak: AA
Trabzonspor U19 gençlerini tebrik etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenman öncesi Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncularının, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının teknik heyeti ve oyuncularını tebrik etti.

Son Haberler
Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İmamoğlu start verdi! Bu sözlerle duyurdu
İmamoğlu start verdi! Bu sözlerle duyurdu
Fenerbahçe - Rangers 0 - 1
Fenerbahçe - Rangers 0 - 1
Kütahya’da maaş promosyonu rekoru kırıldı: 86 bin 600 TL
Kütahya’da maaş promosyonu rekoru kırıldı: 86 bin 600 TL
PFDK Caner Erkin'e verdiği cezayı açıkladı
PFDK Caner Erkin'e verdiği cezayı açıkladı