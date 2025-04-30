Trabzonspor U19 takımı taraftarıyla buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor U19 takımı taraftarıyla buluştu

UEFA Gençlik Ligi final maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlayan Trabzonspor U19 takımı, üstü açık otobüs ile Trabzon sokaklarında tur attı, taraftarlarla buluştu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan UEFA Gençlik Ligi final maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 kaybederek turnuvayı ikinci tamamlayan Trabzonspor U19 takım, gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan bordo-mavili takım ,Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı üstü açık otobüs ile Trabzon sokaklarında turladı. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket ederek şehirde tur atan bordo-mavili takım, Meydan Parkı'nda alkışlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Taraftarlarla buluşan Trabzonspor U19 takımı, Avrupa ikinciliğini taraftarıyla kutladı.
Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, yaptığı konuşmada, "Bize her zaman olduğu gibi turnuvanın başından sonuna kadar bize çok büyük bir destek verdiniz. Sizleri çok seviyoruz. Tüm gücümüzle mücadele ettik. İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz" ifadelerini kullandı.

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