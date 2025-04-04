Trabzonspor U19 takımı Volkan Konak'ı unutmadı

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Volkan Konak'ı bordo mavili takımın U19 oyuncuları unutmadı.
KABRİNİ ZİYARET ETTİLER
Oyuncular ve teknik ekip Konak'ın kabri başında ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan ani ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçının kabri ziyaretçi akınına uğruyor.
U19 Takımımızın teknik heyeti ve oyuncuları, 31 Mart’ta aramızdan ayrılan değerli sanatçımız ve Divan Üyemiz Volkan Konak’ın kabrini ziyaret etti. pic.twitter.com/UPWBjiRFVr— Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) April 4, 2025