Trabzonspor U19 takımı Volkan Konak'ı unutmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor U19 takımı Volkan Konak'ı unutmadı

Trabzonspor U19 takımı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın kabrini ziyaret etti.

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Divan Kurulu Üyesi Volkan Konak'ı bordo mavili takımın U19 oyuncuları unutmadı.

KABRİNİ ZİYARET ETTİLER

Oyuncular ve teknik ekip Konak'ın kabri başında ziyaret ederek ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan ani ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan ünlü sanatçının kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

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