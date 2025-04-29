Trabzonspor U19 takımına prim müjdesi

UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde karşılaştı.
Güçlü rakibi Barcelona karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan bordo mavililer ikinci yarı kalesinde gördüğü iki gole engel olamadı. Bican'ın tek golüyle maç Barcelona'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
PRİMLERİ VERİLECEK
Büyük bir başarı elde ederek finale kalan Trabzonsporlu oyunculara söz verilen primler dağıtılacak. 61 saat'in haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, prim sözü vermişti; o söz tutulacak. Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, vaat ettiği desteği verecek. İş insanı Kürşat Başkan da gençlere söz verdiği primi ulaştıracak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerimize söz verdiği tatili gerçekleştirecek.