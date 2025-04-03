Trabzonspor U19 takımından büyük vefa

Bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirleri başında dualar ederek çiçek bıraktı.

Teknik direktör Eyüp Saka, kulübün iki efsane isminin mirasını yaşatmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Özkan Sümer, kulübümüzün akademisinin temellerini atan ve Türk futbolunun altyapısının gelişiminde önemli rol oynayan bir isimdir. Akademiye ve kulüpçülüğe verdiği önem, onun ne kadar büyük bir vizyoner olduğunu gösteriyor. Bugün kazandığımız önemli galibiyetler, onun açtığı yolda ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Mücadelemizi, onun felsefesi doğrultusunda konumlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZE HALA YOL GÖSTERMEKTEDİR"

Ahmet Suat Özyazıcı'nın da kulübün yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olduğunu dile getiren Saka, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un dört şampiyonluğunun mimarı olarak, kulüp kültürümüzün ve felsefemizin oluşmasında büyük katkılar sağlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada, onun inşa ettiği kulüp kültürü hala bize yol göstermektedir. Bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Sizler de gelecekte önemli başarılar elde ederek bu değerleri ve bu kültürü yaşatmak için var gücünüzle çalışacaksınız. Kendilerini rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun."