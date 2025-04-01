Trabzonspor U19 Takımı'ndan tarihi başarı. Karadeniz fırtınası yarı finalde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor U19 Takımı'ndan tarihi başarı. Karadeniz fırtınası yarı finalde

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19 takımını 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19, çeyrek final maçında konuk ettiği Inter U19 takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Grup aşamasında Atalanta ve Juventus'u eleyen bordo-mavililerin tek golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti.

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Ayrıca 39. dakikada Trabzonspor'da Erol Can Çolak, Luka Topalovic'in penaltısını kurtardı.

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RAKİP BELLİ OLDU

Trabzonspor, yarı final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Gençlik Ligi Yarı Final'de oynanacak olan Trabzonspor - Salzburg maçının tarihi 25 Nisan Cuma günü oldu.

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TARAFTAR REKORU KIRILDI

Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını duyurdu.

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Bu rakam, daha önce Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

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Karadeniz ekibinin taraftar desteğiyle yazdığı bu tarihî başarı, gençlik turnuvasına damga vurdu.

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ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı.

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Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.

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