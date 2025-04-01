Trabzonspor U19 Takımı'ndan tarihi başarı. Karadeniz fırtınası yarı finalde

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19, çeyrek final maçında konuk ettiği Inter U19 takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Grup aşamasında Atalanta ve Juventus'u eleyen bordo-mavililerin tek golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti.

Ayrıca 39. dakikada Trabzonspor'da Erol Can Çolak, Luka Topalovic'in penaltısını kurtardı.

RAKİP BELLİ OLDU

Trabzonspor, yarı final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Gençlik Ligi Yarı Final'de oynanacak olan Trabzonspor - Salzburg maçının tarihi 25 Nisan Cuma günü oldu.

TARAFTAR REKORU KIRILDI

Trabzonspor Kulübü, Inter maçında 40.368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi'nde seyirci rekorunu kırdıklarını duyurdu.

Bu rakam, daha önce Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz ekibinin taraftar desteğiyle yazdığı bu tarihî başarı, gençlik turnuvasına damga vurdu.

ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Daha önce en çok izlenen 10. maç olarak kayıtlara geçen Trabzonspor - Atalanta karşılaşmasının ardından Inter mücadelesinin 1. olması için çağrı yapılmıştı.

Karadeniz ekibi, şehrin birçok noktasından ring seferleri yapılacağını duyurmuştu.