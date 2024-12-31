Trabzonspor, Uğurcan için istediği bonservisi belirledi

Trabzonspor tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirse de kaleci Uğurcan Çakır’ın performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bordo mavililerde oyun istikrarını koruyan sayılı oyunculardan biri olan deneyimli kaleciye Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’ten teklif gelmesi bekleniyor.

Bordo mavililer her ne kadar Uğurcan gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybetmek istemese de gelecek mali kaynağın önümüzdeki dönem için kritik olduğu belirtiliyor.

Gelen son bilgilere göre bordo mavili yönetim piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için istediği bonservisi belirledi. Buna göre Uğurcan’a gelecek en az 10 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye alacak.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.