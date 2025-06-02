Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu

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Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu

Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlayan Trabzonspor, yedek kaleci için Süper Lig ekibine teklif yapmayı planlıyor.

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başladı.

Bordo-Mavililer, yaz döneminde takımdan ayrılması beklenen ikinci kaleci Muhammet Taha Tepe'nin yerine bu sezon Gaziantep FK'de başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki kaleci Burak Bozan'ı getirmek istiyor.

Kocaelispor ve Kasımpaşa'nın da ilgilendiği belirtilen genç eldiven için bordo mavililerin teklif yapacağı öğrenildi.

Antep ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Burak Bozan bu sezon süre aldığı 22 maçta 8 kez kalesini gole kapattı.

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