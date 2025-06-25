Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'den buldu: 'Uçağa bindiği an...'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'den buldu: 'Uçağa bindiği an...'

Uğurcan Çakır'ı kadrosunda tutmak isteyen Trabzonspor, milli kalecinin takımdan ayrılması durumunda alternatifini Süper Lig'den buldu.

Trabzonspor'da transferin gözdesi olan kaptan Uğurcan Çakır'ın durumu belirsizliği koruyor.

Fenerbahçe'nin resmi teklif yapmaya hazırlandığı oyuncuyla bireysel şartlarda anlaştığı, kulübü de ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda alternatifini bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Trabzonspor'la anlaştığı an Uğurcan Samandıra'da idmana çıkar. Uğurcan Çakır gittiği anda da Trabzonspor Berke Özer'e resmi teklif yapacak. Birinci sırasında Berke Özer var Trabzonspor'un. Uğurcan İstanbul uçağına bindiği an Berke de İstanbul uçağında Uğurcan'la helalleşip Trabzon uçağına binebilir."

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