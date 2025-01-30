Trabzonspor Ukrayna’dan bir transfere daha hazırlanıyor

Trabzonspor, ara transferdeki ilk hamlesini Danylo Sikan ile yaptı. Shakhtar Donetsk forması giyen forvet oyuncusu ile sözleşmeyi imzalayan bordo mavililer, aynı takımdan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Bordo mavililer, Ukrayna ekibinde forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferinde büyük mesafe kat etti. Ukrayna ekibinden izin alarak oyuncuyla görüşen yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

İki kulüp arasında ufak prizler kaldığı belirtilirken, son pazarlığın en kısa sürede yapılması bekleniyor. Trabzonspor’un Shakhtar ile yapacağı son görüşmede kesin anlaşmaya varmayı amaçladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Daha önce aynı takımdan Sikan'ı 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer eden Trabzonspor'un, Zubkov için de bu rakama yaklaşık bir seviye ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.