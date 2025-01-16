Trabzonspor Umut Bozok ile yolları ayırıyor. Yeni takımı belli oldu

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Trabzonspor Umut Bozok ile yolları ayırıyor. Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, forvet oyuncusu Umut Bozok ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin Çaykur Rizespor olacağı öğrenildi.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor kadrosuna yeni oyuncular katarken bazı isimlerle de yolları ayırıyor. Bordo mavililerde forma giyen Umut Bozok’un Çaykur Rizespor’a transferi gündeme geldi.

Teknik Diretkör İlhan Palut’un mutlaka kadrosuna görmek istediği 28 yaşındaki oyuncu için transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Trabzonspor’un ayrıldığında zorluk çıkarmayacağı 28 yaşındaki golcü oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede mali şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Umut Bozok’un Trabzonspor’dan bonservisini almasını bekleyen yönetimin ayrılığın ardından oyuncuyu resmi imza ve sağlık kontrolü için Rize’ye davet edeceği öğrenildi.

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