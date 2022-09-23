Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği isim belli oldu

Abdullah Avcı'nın bu sezon en çok forma verdiği isim Eren Elmalı oldu.

Trabzonspor 'un yeni sol beki, Ferencvaros karşılaşması hariç tüm karşılaşmalarda oynadı ve 1026 dakika sahada kaldı.

Eren'i bir diğer bek oyuncusu Larsen takip etti. Danimarkalı yıldız 988 dakika formayı terletti. Bu ikiliyi 978 dakikayla Trezeguet, Bakasetas (864) ve Uğurcan Çakır (810) izliyor.